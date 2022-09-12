Российский парапланерист погиб в горах Таджикистана

В горах Таджикистана при полёте на параплане в минувшую субботу разбился гражданин России 38-летний Павел Чернов. Об этом сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла в районе местечка Харангон севернее Душанбе. Погибший был известным членом петербургского сообщества любителей мотоциклов, а также занимался бизнесом по перевозке и продаже мотоциклов.