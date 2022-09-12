Milliyet: в Турции начались учения НАТО с участием военных из 15 стран альянса

На территории Турции стартовали военно-морские учения Североатлантического альянса. Об этом пишет Milliyet.

По информации издания, в крупномасштабных мероприятиях принимают участие военнослужащие из 15 государств, входящих в состав НАТО. Учения, получившие название Dynamic Mariner — Mavi Balina — Nusret-2022, планируется завершить 22 сентября.

"В ходе учений НАТО будет оцениваться уровень оперативной готовности десантных частей ВМС Турции в Восточном Средиземноморье и Эгейском море", — сказано в материале.

Отмечается, что военные протестируют корабли "Санджактар" и "Анадолу", построенные турецкими специалистами. Как сообщает Milliyet, учения НАТО имеют большое значение для руководства Турции, ведь в январе следующего года Анкара будет командовать морским компонентом Сил быстрого реагирования альянса.

Помимо подразделений ВМС Турции, в мероприятиях поучаствуют сухопутные войска, военно-воздушные силы и береговая охрана.