Балицкий: к референдуму о вхождении Запорожья в состав России уже всё готово

В Запорожской области пройдёт референдум по вхождению в состав РФ, когда безопасность жителей региона будет обеспечена окончательно. Такое заявление сделал глава областной администрации Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

Он добавил, что уже решены все технические моменты: оборудованы участки, напечатаны бюллетени и сформированы комиссии.