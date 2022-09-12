В Запорожской области пройдёт референдум по вхождению в состав РФ, когда безопасность жителей региона будет обеспечена окончательно. Такое заявление сделал глава областной администрации Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
Он добавил, что уже решены все технические моменты: оборудованы участки, напечатаны бюллетени и сформированы комиссии.
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