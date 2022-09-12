ВСУ в сентябре вернули три тысячи квадратных километров своей территории, отрапортовал в Telegram главком Валерий Залужный, особо подчеркнув, что сейчас армия Украины "находится примерно в 50 километрах от российской границы".
По его словам, войска "движутся не только на юг и восток, но и на север”.
Радость главкома несколько остудил Советник главы президентского Офиса Михаил Подоляк, заявив, что в приоритете для армии херсонское направление, потому что "открывает дорогу на Крым".
Подоляк отметил, что успех в районе Херсона позволит украинским военным "дойти до полуострова и осуществить его деблокаду". Именно этот сценарий, подчеркнул спикер Банковой, сейчас усиленно прорабатывается.
"В Крыму не будет обороны с российской стороны, — сказал Подоляк. — Нам (Украине) нужно разбить сопротивление ВС РФ в Донецкой и Луганской областях. Как только мы это сделаем, они (российские военные) сразу уйдут с полуострова и его некому будет защищать".
Сразу после "воссоединения с Крымом", согласно плану Киева, настанет время переговоров с Москвой.
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ВСУ подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области. Что будет, если они решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область.