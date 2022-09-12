На Банковой уже знают, как будут "возвращать себе" Крым

ВСУ в сентябре вернули три тысячи квадратных километров своей территории, отрапортовал в Telegram главком Валерий Залужный, особо подчеркнув, что сейчас армия Украины "находится примерно в 50 километрах от российской границы".

По его словам, войска "движутся не только на юг и восток, но и на север”.

Радость главкома несколько остудил Советник главы президентского Офиса Михаил Подоляк, заявив, что в приоритете для армии херсонское направление, потому что "открывает дорогу на Крым".

Подоляк отметил, что успех в районе Херсона позволит украинским военным "дойти до полуострова и осуществить его деблокаду". Именно этот сценарий, подчеркнул спикер Банковой, сейчас усиленно прорабатывается.

"В Крыму не будет обороны с российской стороны, — сказал Подоляк. — Нам (Украине) нужно разбить сопротивление ВС РФ в Донецкой и Луганской областях. Как только мы это сделаем, они (российские военные) сразу уйдут с полуострова и его некому будет защищать".

Сразу после "воссоединения с Крымом", согласно плану Киева, настанет время переговоров с Москвой.