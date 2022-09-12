Учебный корабль из Дании столкнулся с военным кораблём ВМС США в Балтиморе

В минувшее воскресенье учебный парусный корабль Морского управления Дании Danmark, находящийся в США с визитом, врезался в прибрежный американский боевой корабль USS Minneapolis-Saint Paul, пришвартованный в гавани Балтимора. На борту датского судна находились военно-морские кадеты.

Командование ВМС США сообщило об отсутствии пострадавших. Обошлось и без серьёзных повреждений судна, пишет "Военное обозрение".

Корабли различных стран начали прибывать в Балтимор на Неделю флота ещё 7 сентября. Мероприятие, в рамках которого в городе собираются иностранные судна, проводится в третий раз. В программе Недели флота — экскурсии и торжества для военных моряков из стран, дружественных США.