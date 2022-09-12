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Advance: грядёт тяжелейшая зима для Европы, особенно для ФРГ

Мир

Германии может грозить остановка целых отраслей из-за роста цен на энергоресурсы. Такое мнение высказал журналист Антун Роша в публикации издания Advance.

Advance: грядёт тяжелейшая зима для Европы, особенно для ФРГ

Грядущая зима может оказаться тяжёлой для многих компаний. Роша привёл слова министра экономики страны Роберта Хабека, который ответил на вопрос журналистов о возможной волне банкротств в предприятиях.

"Нет, но я допускаю, что некоторые отрасли просто остановятся на определённое время", — сказал Хабек.

Как отмечает автор публикации, многие немецкие компании моментально отреагировали на подобное заявление, заметив в нём угрозу существованию бизнеса. Некоторые из них задумались об уходе из Германии. В ряде СМИ появились публикации, обвиняющие министра в том, что он "явно понятия не имеет об экономике". Однако решения проблемы критикующие не предложили.

Автор материала видит очевидный выход из ситуации. По его мнению, следовало бы запустить "Северный поток — 2". Однако это может стать геополитическим переворотом прежде невиданного размера, считает он.

"Если энергетический кризис станет тотальным, среди крупных стран Европейского Союза Германии придётся хуже всех", — резюмирует Роша.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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