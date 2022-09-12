Россия последние 200 лет находится в ряду самых сильных государств, поэтому способна противостоять западным странам. Об этом пишет Global Times.
По информации китайского издания, РФ храбро вступила в борьбу с США и коллективным Западом. В статье сказано, что Россия умеет "отважно сражаться".
Кроме того, в материале подчёркивается: Москва обладает большим мировым влиянием. Как отмечает GT, экономическая система РФ показала свою устойчивость на фоне санкционного давления со стороны Запада.
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Коллективный Запад использует нерешительность РФ для укрепления ВСУ.