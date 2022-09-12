Внутренний турпоток с мая по август 2022 года составил примерно 25 миллионов человек. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
При этом она обратила внимание на то, что спрос на отдых в Республике Крым упал на 19 процентов, если сравнивать с прошлым годом.
По её словам, многие россияне в летний период устремились в Краснодарский край. Как пояснила Дозугова, в этом регионе показатели по туристическому потоку превышают статистику прошлого года на несколько процентов.
Кроме того, она добавила, что жители РФ проявили интерес к турам по Северному Кавказу, Санкт-Петербургу, Московской области, Казани и Нижнему Новгороду.
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