Туристический поток по РФ с мая по август составил 25 миллионов человек

Внутренний турпоток с мая по август 2022 года составил примерно 25 миллионов человек. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

При этом она обратила внимание на то, что спрос на отдых в Республике Крым упал на 19 процентов, если сравнивать с прошлым годом.

По её словам, многие россияне в летний период устремились в Краснодарский край. Как пояснила Дозугова, в этом регионе показатели по туристическому потоку превышают статистику прошлого года на несколько процентов.

Кроме того, она добавила, что жители РФ проявили интерес к турам по Северному Кавказу, Санкт-Петербургу, Московской области, Казани и Нижнему Новгороду.