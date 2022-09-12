Власти Тайваня с 12 сентября открыли безвизовый въезд жителям Европы, США и ряда других государств. Об этом сообщили в Центральном противоэпидемическом командном пункте острова.
Граждане США, Британии, Австралии, Новой Зеландии, европейских стран и 14 небольших государств, с которыми Тайвань сохраняет дипломатические связи, имеют право въезжать на остров после прохождения карантина по COVID-19 в течение трёх дней.
Они могут посещать Тайвань в туристических, деловых или научных целях.
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