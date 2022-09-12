Евросоюз оказался наиболее пострадавшей стороной в глобальном переделе мира. Такое мнение выразил экономист Олег Чередниченко.
В интервью изданию "Прайм" он отметил, что с экономической и социальной напряжённостью столкнулись почти все страны, которые поддержали введение санкций в отношении РФ. По его словам, такая политика Европы привела к энергетическому кризису.
Он считает, что ответственность за проблемную ситуацию полностью лежит на США, ведь именно американские политики были инициаторами антироссийских санкций.
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