Чередниченко: ЕС — наиболее пострадавшая сторона в глобальном переделе мира

Евросоюз оказался наиболее пострадавшей стороной в глобальном переделе мира. Такое мнение выразил экономист Олег Чередниченко.

В интервью изданию "Прайм" он отметил, что с экономической и социальной напряжённостью столкнулись почти все страны, которые поддержали введение санкций в отношении РФ. По его словам, такая политика Европы привела к энергетическому кризису.

Он считает, что ответственность за проблемную ситуацию полностью лежит на США, ведь именно американские политики были инициаторами антироссийских санкций.