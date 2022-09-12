Aydınlık: Украина призывает ввести санкции против турецких бизнесменов

Власти Украины призывают утвердить санкции в отношении турецких предпринимателей и банковских организаций. Об этом пишет Aydınlık.

По информации издания, Киев недоволен тем, что Анкара до сих пор не присоединилась к антироссийским решениям западных стран. В статье сказано, что Украина, США и Евросоюз обвиняют Турцию в неэффективности санкционного давления на РФ.

"На сайте, который связан с МИД Украины, обнаружили агитацию за введение ограничительных мер против турецких бизнесменов и банков", — подчёркивается в материале.