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Aydınlık: Украина призывает ввести санкции против турецких бизнесменов

Мир

Власти Украины призывают утвердить санкции в отношении турецких предпринимателей и банковских организаций. Об этом пишет Aydınlık.

По информации издания, Киев недоволен тем, что Анкара до сих пор не присоединилась к антироссийским решениям западных стран. В статье сказано, что Украина, США и Евросоюз обвиняют Турцию в неэффективности санкционного давления на РФ.

"На сайте, который связан с МИД Украины, обнаружили агитацию за введение ограничительных мер против турецких бизнесменов и банков", — подчёркивается в материале.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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