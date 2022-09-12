Власти Индонезии планируют импортировать нефть из РФ, чтобы остановить подорожание энергоносителей внутри государства. Об этом пишет Financial Times.
Президент Индонезии Джоко Видодо отметил в интервью изданию, что Россия установила "лучшую цену" на нефть. По его словам, он намерен взять пример с руководителей Индии и КНР, которые укрепили партнёрство с Москвой в сфере энергоресурсов.
"Мы обязаны найти разные источники, позволяющие удовлетворить энергетические потребности населения", — подчеркнул Видодо.
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