FT: Индонезия намерена закупать нефть у России для сдерживания роста цен

Власти Индонезии планируют импортировать нефть из РФ, чтобы остановить подорожание энергоносителей внутри государства. Об этом пишет Financial Times.

Президент Индонезии Джоко Видодо отметил в интервью изданию, что Россия установила "лучшую цену" на нефть. По его словам, он намерен взять пример с руководителей Индии и КНР, которые укрепили партнёрство с Москвой в сфере энергоресурсов.

"Мы обязаны найти разные источники, позволяющие удовлетворить энергетические потребности населения", — подчеркнул Видодо.