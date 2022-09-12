Рогов: Запорожская область обратится за помощью к РФ в случае энергодефицита

Власти Запорожской области обратятся за помощью к руководству РФ при возникновении энергодефицита. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

В интервью РИА Новости он отметил, что Запорожская область ещё не сталкивалась с такой проблемой. По его словам, все системы электроснабжения населения работают в штатном режиме.

"Но в случае возникновения проблем обращение за помощью к РФ возможно", — подчеркнул представитель ВГА.