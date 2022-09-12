Европейский союз следует воспринимать как проигравшую сторону в украинском конфликте. Такое мнение выразил председатель парламента Венгрии Ласло Кёвер.
По его словам, Евросоюз предал собственные экономические интересы, желая навредить России. Он отметил, что у европейских лидеров не получится урегулировать конфликт с помощью дипломатии.
"ЕС уже считается проигравшей стороной вне зависимости от того, какая из стран, ведущих боевые действия, станет победителем", — приводит комментарий Кёвера MTI.
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