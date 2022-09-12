Спикер парламента Венгрии: Евросоюз — проигравшая сторона в конфликте на Украине

Европейский союз следует воспринимать как проигравшую сторону в украинском конфликте. Такое мнение выразил председатель парламента Венгрии Ласло Кёвер.

По его словам, Евросоюз предал собственные экономические интересы, желая навредить России. Он отметил, что у европейских лидеров не получится урегулировать конфликт с помощью дипломатии.

"ЕС уже считается проигравшей стороной вне зависимости от того, какая из стран, ведущих боевые действия, станет победителем", — приводит комментарий Кёвера MTI.