Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, при каком условии произойдёт запуск энергоблоков Запорожской атомной электростанции.
По его словам, энергоблоки станции будут запущены, когда будет достигнута договорённость между представителями "Росатома", "Энергоатома" и МАГАТЭ.
"Запуск энергоблоков ЗАЭС зависит от доверенностей МАГАТЭ, "Росатома" и НАЭК ("Энергоатом" — Прим. ред.)", — сообщил Волга в эфире канала "Россия 24".
Чиновник отметил, что последний работающий блок ЗАЭС был остановлен в ночь на 11 сентября по распоряжению украинской компании "Энергоатом", которой непосредственно подчиняется станция.
ВСУ производят постоянные обстрелы Запорожской АЭС, которые продолжаются даже после визита на станцию представителей МАГАТЭ.
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