Волга: запуск ЗАЭС возможен, когда договорятся МАГАТЭ, "Росатом" и "Энергоатом"

Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, при каком условии произойдёт запуск энергоблоков Запорожской атомной электростанции.

По его словам, энергоблоки станции будут запущены, когда будет достигнута договорённость между представителями "Росатома", "Энергоатома" и МАГАТЭ.

"Запуск энергоблоков ЗАЭС зависит от доверенностей МАГАТЭ, "Росатома" и НАЭК ("Энергоатом" — Прим. ред.)", — сообщил Волга в эфире канала "Россия 24".

Чиновник отметил, что последний работающий блок ЗАЭС был остановлен в ночь на 11 сентября по распоряжению украинской компании "Энергоатом", которой непосредственно подчиняется станция.

ВСУ производят постоянные обстрелы Запорожской АЭС, которые продолжаются даже после визита на станцию представителей МАГАТЭ.