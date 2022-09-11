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19FortyFive: НАТО должно помочь Украине вести боевые действия на территории РФ

Мир

Запад обеспокоился тем, что Россия может готовить тактический ядерный удар по Украине. США и НАТО должны дать РФ понять, что в случае применения ею тактического ядерного оружия Запад усилит военную помощь Украине и боевые действия перенесутся на всю территорию России, пишет американское издание 19FortyFive.

19FortyFive: НАТО должно помочь Украине вести боевые действия на территории РФ

Автор публикации призвал уже сейчас применить угрозы по отношению к Москве и  описать беспрецедентный сценарий того, что произойдёт, если РФ решит использовать против Украины тактическое ядерное оружие. Чтобы российская сторона не решилась пустить в ход маломощные атомные бомбы, Россию стоит предупредить о переносе боёв на всю её территорию от Балтийского моря до Тихого океана, считает обозреватель. 

"Россия должна испытать боль не только от действительно разрушительных санкций. Полумерами тут не обойтись. Нужно дать Украине возможность расширить зону боевых действий на всю территорию РФ, от Балтики до Тихого океана."

Следует также пригрозить Москве финансовыми и территориальными репарациями, считает автор.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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