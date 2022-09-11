По словам лидера США Джо Байдена, он знает о контрнаступлении Киева, однако не хочет давать комментарии по этому поводу, поскольку ситуация в этом плане нестабильна.
"Да, я знаю, но не буду сейчас об этом говорить, поскольку ситуация в развитии", — ответил Байден репортёру, спросившему, известно ли президенту США о текущем положении дел на Украине.
10 сентября Минобороны РФ проинформировало об отводе сил из Балаклеи и Изюма с целью переброски их на донецкое направление. В свою очередь, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев уведомил о том, что власти приступили к эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий в Балаклее, Изюме, Купянске и Шевченково.
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Владимир Путин не участвовал бы в различных московских мероприятиях ко Дню города, если бы ситуация на фронтах СВО была бы критическая.