Байден сообщил, что он в курсе контрнаступления ВСУ

По словам лидера США Джо Байдена, он знает о контрнаступлении Киева, однако не хочет давать комментарии по этому поводу, поскольку ситуация в этом плане нестабильна.

"Да, я знаю, но не буду сейчас об этом говорить, поскольку ситуация в развитии", — ответил Байден репортёру, спросившему, известно ли президенту США о текущем положении дел на Украине.

10 сентября Минобороны РФ проинформировало об отводе сил из Балаклеи и Изюма с целью переброски их на донецкое направление. В свою очередь, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев уведомил о том, что власти приступили к эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий в Балаклее, Изюме, Купянске и Шевченково.