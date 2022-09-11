Гладков: все, кто хотел покинуть Харьковскую область, уже находятся в РФ

Все, кто хотел пересечь границу Харьковской области и попасть в Россию, смогли это сделать. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев проинформировал о начале эвакуации мирных жителей из Балаклеи, Изюма, Купянска и Шевченково.

Вечером 10 сентября желающие покинуть Харьковскую область стояли в длинной очереди у границы с Белгородской областью, у пропускного пункта Логачёвка. Очередь из беженцев растянулась на 3-4 километра.

Однако Гладков сообщил, что очереди уже нет, и все желающие перешли на территорию РФ ещё ночью.

"В целом ситуация находится под контролем. На пунктах пропуска, которые ещё вчера были переполнены, в настоящий момент в очередях людей нет совсем. Все, кто стоял в очереди, ещё ночью получили возможность перейти", — сообщил Гладков в своём Telegram-канале.

В завершение губернатор поблагодарил всех сотрудников погранслужбы, таможни и силовых структур за оперативность.