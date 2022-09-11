Россия не уклоняется от переговоров с Киевом, однако договориться будет тем сложнее, чем позже будет возобновлён переговорный процесс. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться", — сказал Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "России 1".
Министр отметил, что Россия постепенно продвигается к реализации поставленных задач.
Также Лавров добавил, что мир движется к становлению более справедливого миропорядка, к многополярности, а Запад, в свою очередь, всеми силами старается этому помешать, стараясь сохранить своё доминирующее положение.
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