Баранец ответил Киеву: о капитуляции России не говорят даже в киевском дурдоме

Секретарю СНБО Украины Алексею Данилову, заявившему, что Киев будет добиваться капитуляции и демилитаризации РФ, ответил полковник в отставке Виктор Баранец.

По словам военного эксперта, подобные заявления украинского чиновника говорят об "умственной недоразвитости того человека, который эту чепуху несёт".

Баранец уверен, что киевский режим продолжает рассказывать сказки, чтобы успокоить украинцев и убедить население страны: ещё не всё потеряно.

"Такие вещи говорить себе не позволяют даже пациенты киевского дурдома, которые считают себя Наполеонами", — отметил эксперт в интервью "ПолитРоссии".

Полковник предложил Данилову вернуться к обсуждению этого вопроса через несколько месяцев, когда станет очевидна абсурдность таких заявлений.

"Напомню Данилову: смеется тот, что смеется последним. Еще не вечер, пан Данилов. Россия жива, и Россия сильна", — резюмировал Баранец.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что попытка контрнаступления ВСУ на Купянском направлении была сорвана умелыми действиями экипажа ударного вертолета Ми-35.