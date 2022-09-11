Страны Североатлантического альянса продолжат передавать оружие киевскому режиму, и темп поставок будет только нарастать, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.
Украина давно стала мировым хабом, через который западное оружие попадает на чёрный рынок, отметил главный редактор журнала "Национальная оборона" в интервью Украина.ру. К сожалению, напомнил он, часть вооружения доходит до украинской армии, и боевики используют его против союзных сил.
"Нам надо наносить массированные ракетные удары по транспортной, логистической и энергетической инфраструктуре Украины", — считает политолог.
Он уточнил, что заявления постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на Западе просто игнорируют, "о чем свидетельствуют результаты только что завершившейся встречи министров обороны стран НАТО в Рамштайне". Потому всё западное оружие должно уничтожаться высокоточными ракетами сразу, как только оно попадает на Украину.
Ранее сообщалось, что наступающие в Харьковской области украинские боевики остались без поддержки после уничтожения базы обеспечения ВСУ в Чугуеве.
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