Коротченко: Рамшайн показал, что накачка Украины оружием НАТО будет нарастать

Страны Североатлантического альянса продолжат передавать оружие киевскому режиму, и темп поставок будет только нарастать, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

Украина давно стала мировым хабом, через который западное оружие попадает на чёрный рынок, отметил главный редактор журнала "Национальная оборона" в интервью Украина.ру. К сожалению, напомнил он, часть вооружения доходит до украинской армии, и боевики используют его против союзных сил.

"Нам надо наносить массированные ракетные удары по транспортной, логистической и энергетической инфраструктуре Украины", — считает политолог.

Он уточнил, что заявления постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на Западе просто игнорируют, "о чем свидетельствуют результаты только что завершившейся встречи министров обороны стран НАТО в Рамштайне". Потому всё западное оружие должно уничтожаться высокоточными ракетами сразу, как только оно попадает на Украину.

Ранее сообщалось, что наступающие в Харьковской области украинские боевики остались без поддержки после уничтожения базы обеспечения ВСУ в Чугуеве.