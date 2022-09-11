Секретарь СНБО Украины Данилов: без энергии с ЗАЭС Украине грозит трудная зима

Без поставок электроэнергии с Запорожской АЭС украинцам грозит тяжёлая зима, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

"Если, не дай бог, Запорожская атомная станция не будет производить для нашей страны энергетику в достаточном количестве, нам будет крайне трудно зимой", — пояснил секретарь в беседе с LB.ua.

Он подчеркнул, что проблему необходимо решать.

Однако ранее Pravda.Ru цитировала заявление властей Запорожской области о том, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился прекратить "питать" подконтрольные киевскому режиму города с ЗАЭС. Как пояснили в администрации региона, Незалежная отказалась от энергопотребления в одностороннем порядке.