Без поставок электроэнергии с Запорожской АЭС украинцам грозит тяжёлая зима, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
"Если, не дай бог, Запорожская атомная станция не будет производить для нашей страны энергетику в достаточном количестве, нам будет крайне трудно зимой", — пояснил секретарь в беседе с LB.ua.
Он подчеркнул, что проблему необходимо решать.
Однако ранее Pravda.Ru цитировала заявление властей Запорожской области о том, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился прекратить "питать" подконтрольные киевскому режиму города с ЗАЭС. Как пояснили в администрации региона, Незалежная отказалась от энергопотребления в одностороннем порядке.
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