Military Watch: уникальный китайский беспилотник может иметь военное применение

В Китае сообщили об успешном испытании беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для полётов в околоземном космическом пространстве "Циминсин-50". Однако он может иметь и военное применение, пишет издание Military Watch.

"Циминсин-50" не имеет аналогов в мире, заявляют американские эксперты, так как способен летать в ближнем космосе и выполнять множество функций, за которые обычно отвечают спутники. Это разведка, ретрансляция связи, мониторинг местности, географическое картографирование и так далее.

Технологии "Циминсин-50" имеют и важное военное значение, поскольку в случае необходимости могут заменить выведенные из строя китайские спутники.

Запускаться БПЛА может с обычных аэродромов, что намного дешевле и мобильнее спутника. И позволит ему уйти от угрозы и обеспечить большее покрытие, заключают авторы статьи.

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