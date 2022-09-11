Экс-советник Карбер: Байден не даёт Киеву много оружия из-за ядерных сил РФ

Президент США Джо Байден опасается поставлять на Украину больше оружия из-за ядерных сил России, заявил экс-советник генсека Североатлантического альянса, ветеран морской пехоты США Филип Карбер.

Как подчеркнул Карбер, Байден понимает, что от России может последовать быстрый и чёткий удар.

"Почему мы не поставляем больше? У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население", — пояснил военный на брифинге.

По мнению морского пехотинца, Белый дом опасается такого сценария и держит Киев "в пределах разумного" в контексте поставок оружия.