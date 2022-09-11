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Экс-глава МИД Австрии: ЕС сам себя довёл до кризиса

Мир

Страны Евросоюза сами довели себя до топливного кризиса, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. По её словам, энергетический рынок в Европе работает по "каким-то непонятным принципам".

Как подчеркнула экс-глава МИД, никто из европейских лидеров не думает о грядущей зиме.

"У нас был кризис в электроэнергетике ещё до того, как начался газовый кризис. Это результат либерализации последних 15-18 лет, мы переживаем его с апреля 2021-го, то есть уже больше года. В целом это ситуация, которую мы сами спровоцировали", — пояснила политик ТАСС.

Кнайсль подчеркнула, что сейчас рынок энергетики в Европе не подчиняется логике и не учитываются ни спрос, ни предложения. По мнению австрийского политика, во главе угла стоит политическая позиция, а не благополучие людей.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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