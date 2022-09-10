Breitbart: Остин не смог объяснить, почему США должны дать Украине ещё денег

В четверг глава Пентагона Ллойд Остин не смог дать ответ американским налогоплательщикам, почему Конгресс США должен дополнительно выделить денежные средства на помощь Украине. На прямой вопрос корреспондента на пресс-конференции министр ответил лишь то, что ВСУ правильно используют переданную им технику.

"То что мы дали украинцам, они применили правильным образом, и председатель нашего Комитета начальников штабов генерал Марк Милли это отметил. Я бы сказал так: то, что мы видели пока что от украинцев, показывает: они прекрасно пользуются техникой, которую мы им дали, а результаты на поле боя мы видим прямо сейчас, в тот момент, как мы с вами разговариваем", — цитирует Остина американское издание Breitbart.

Налогоплательщики же задаются вопросом: чем 60 миллиардов долларов, выделенные из бюджета США, помогли простым людям, когда в стране собственная экономика находится в сложной ситуации? Ответа они не услышали.