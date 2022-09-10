Алистер Крук: Херсон станет началом развала проекта "Украина"

Херсонская операция, которая прямо сейчас проводится ВСУ, началась из-за давления США и Великобритании на Киев, требований "решительных действий" в подтверждение того, что постоянное увеличение поставок "хорошего вооружения" не напрасно.

У Зеленского просто не было выбора, поэтому он и пошёл на эту авантюру, — считает бывший британский дипломат Аластер Крук.

"Земля дрожит под ногами Зеленского: европейское общественное мнение начало каскадно критиковать европейские санкции в отношении России на фоне растущей усталости от войны, когда медленный, откалиброванный паровой каток российской артиллерии катится вперед. Зеленский рискует увидеть, что его западная поддержка ослабнет или исчезнет", — пишет Крук в статье, опубликованной на портале Al Mayadeen.

По мнению автора материала, вина ВСУ в том, что они не смогли "укрепить осажденные позиции или контратаковать, а затем удержать вновь завоеванную территорию".

Из этого следует вывод, что Евросоюз скоро прозреет, поскольку его население вынуждено начать жёстко экономить из-за высочайшей инфляции, огромных счетов за энергоресурсы, а предприятия банкротятся. И улучшений ситуации ждать не стоит — слишком многое в глобальных цепочках поломано из-за антироссийских санкций:

"…растущая инфляция не будет обуздана в ближайшее время, ведь сложные цепочки поставок работают только в мирное время. В сегодняшней парадигме — провала контрнаступления в Херсоне — западные лидеры будут, уверен экс-дипломат, вынуждены выбирать: или продолжать свою политику "спасения Украины", или решать проблемы, ей вызванные, у себя дома. И вероятнее всего, провальное наступление в Херсонской области станет первой ниткой, вытянутой из украинского проекта".