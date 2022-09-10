Венгрия может выйти из Евросоюза в скором будущем из-за тесных отношений с Россией, заявил министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.
По мнению чешского политика, Будапешт подошёл к "краю опасной пропасти".
"В ЕС переговоры часто тяжёлые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть", — пояснил министр в эфире Český rozhlas Plus.
Бек подчеркнул, что не хотел бы спекулировать на теме последствий для Венгрии, но допустил, что тесные отношения с Россией могут закончиться для Будапешта выходом из ЕС.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское командование может применить ядерное оружие в том случае, если военный блок НАТО полноценно вступит в военный конфликт на Украине.