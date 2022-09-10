В Чехии предрекли выход Венгрии из ЕС по вине РФ: Будапешт на краю "пропасти"

Венгрия может выйти из Евросоюза в скором будущем из-за тесных отношений с Россией, заявил министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.

По мнению чешского политика, Будапешт подошёл к "краю опасной пропасти".

"В ЕС переговоры часто тяжёлые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть", — пояснил министр в эфире Český rozhlas Plus.

Бек подчеркнул, что не хотел бы спекулировать на теме последствий для Венгрии, но допустил, что тесные отношения с Россией могут закончиться для Будапешта выходом из ЕС.