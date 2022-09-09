НАТО дало понять, что украинский конфликт будет продолжен и зимой

По итогам саммита НАТО, состоявшегося на авиабазе "Рамштайн" в Германии, было решено продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь как государству, которое "защищается". Об этом пишет EADaily.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал лидеров стран Альянса не позволить России одержать победу на Украине, тем самым "защищая" себя и ставя Россию на место.

Главы членов организации решили договорились оказывать всестороннюю военную помощь Киеву на протяжении всего зимнего периода 2022-2023. Это обещание созвучно планам самого Киева, который намеревается провести "деоккупацию" Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к будущей весне. А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, в свою очередь, пригрозил установить контроль над всей территорией Крыма в следующем году.