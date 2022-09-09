Байден уведомил Конгресс о планах установить лимит приёма беженцев

Президент США Джозеф Байден направил американским законодателям послание с предписаниями установить квоту приёма беженцев в страну в 125 тыс. человек.

Объясняется необходимость принятия данных ограничений стремлением "удовлетворить растущие потребности, порождённые гуманитарными кризисами по всему миру".

В 2022 финансовом году Байден увеличил квоту приема беженцев с 62,5 тыс. человек до 125 тыс. человек. В 2021 финансовом году президент США увеличил лимит приёма беженцев до 62,5 тыс. человек.

Дональд Трамп в период своего президентства максимально снизил квоту за последние сорок лет по числу принимаемых страной беженцев до 15 тыс. человек.