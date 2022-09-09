The New York Times: РФ и США поспорили в ООН из-за Украины

Журналист The New York Times Фарназ Фассихи сообщил, что представители РФ и США поспорили в ООН из-за Украины.

Четверг был третьим днем подряд, когда 15 членов Совбеза ООН собрались для обсуждения украинского кризиса. Администрация Байдена недавно объявила о выделении дополнительных 675 миллионов долларов на военные поставки Киеву. Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что поставки западного вооружения никак не повлияют на спецоперации. Он заявил, что своими действиями Запад только затягивают конфликт. Небензя также опроверг заявления Запада, что Россия закупает БПЛА в Иране и ракеты с артиллерийскими снарядами в Северной Корее. Представитель РФ потребовал предоставить доказательства этих покупок.

Представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу заявила, что предоставляемое вооружение может попасть в распоряжение незаконных вооруженных формирований. Небензю и Накамицу также поддержал Китай. Представитель Пекина напомнил, что оружие, которое поставлял Запад во время конфликтов в Афганистане и Сомали в итоге, оказывалось в руках террористов.