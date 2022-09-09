Пентагон: средства на военную поддержку Киева со стороны США выделены на 2 года

Замминистра обороны США Уильям ЛаПлант в ходе брифинга для представителей прессы уточнил вопрос финансирования военной кампании на Украине.

Во словам американского чиновника, финансовая помощь, на которую оказывается военная поддержка Украины, рассчитана на два года, и эти средства никуда не денутся, когда текущий фискальный год в США закончится.

"Это деньги на два года, они не исчезнут с началом нового фискального года", — сообщил ЛаПлант.

Окончание текущего фискального года в США выпадает на конец сентября 2022 года.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже отмечал, что всё поставляемое на территорию Украины иностранное вооружение — это законная цель для российских военных, а продолжающиеся поставки оружия Киеву никак не способствуют налаживанию российско-украинских отношений.