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Полянский: антироссийская коалиция США на грани распада

Мир

Большое количество стран не выказывают желания поддерживать политику Запада в ООН, направленную против России. Более того, антироссийская коалиция, во главе которой стоят США, вот-вот распадётся. Такое мнение выразил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский: антироссийская коалиция США на грани распада

По словам дипломата, Вашингтон всерьёз обеспокоен шатким положением своей антироссийской коалиции, собранной им ещё в начале этого года, потому что видит, что она буквально разваливается. А многие страны постепенно теряют доверие к заявлениям США по поводу украинского кризиса, считает политик.

"Многие страны не готовы поддерживать антироссийские инициативы, они понимают, что украинский кризис гораздо более нюансирован, чем-то, как это пытаются преподать наши западные партнеры", — сказал Полянский на телеканале "Россия 1".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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