Евсеев: СВО завершится не раньше весны следующего года

СВО завершится не раньше весны следующего года. Об этом заявил военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев, комментируя Pravda.Ru слова генсека НАТО Столтенберга о том, что Украина утратит независимость, если прекратит боевые действия.

Евсеев заявил, что всем абсолютно понятно от кого зависит Украина — США, Великобритания и Польша. По его словам, Владимир Зеленский прекратит военные действия тогда, когда этого захотят спонсоры Украины.

"Я думаю, что это вряд ли случится раньше весны следующего года. Поэтому до этого момента Украина будет воевать", — уверен эксперт.

У Украины, по мнению Евсеева, была возможность сохранить независимость, если в начале кампании к власти пришли бы более приемлемые фигуры. Однако нынешняя власть делает всё, как и её спонсоры, чтобы Украина перестала существовать как независимое государство, заявил эксперт.

"Украина сейчас уже не может сохраниться в тех границах, которые она имела. Но чем ситуация развивается дальше, тем меньше будет той территории, которой формально может остаться. Она не может остаться независимой. Потому что она сейчас уже полностью зависима", — заявил Евсеев.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украины как государства не станет в случае отказа от вооружённого противостояния с Россией.