Daily Express: Тереза Мэй рассмешила британский парламент шуткой про королеву

Экс-премьер министр Великобритании Тереза Мэй рассмешила британский парламент шуткой про королеву Елизавету II.

Журналистка Аврора Босотти в своей статье рассказала, что Мэй, выступая перед Палатой общин, рассказала, как королева однажды застала её за довольно неловким занятием.

Целью мероприятия было отдать дань уважения королеве. Мэй вспомнила, как однажды на пикнике в замке Балморал гостям вынесли корзину с продуктами. Экс-министр взяла оттуда сыр, но он случайно упал на пол. По словам Мэй, ей нужно было за долю секунды решить, как повести себя в столь "неловкой ситуации". В итоге она решила поднять сыр и положить его на тарелку. Когда бывший премьер-министр обернулась, то увидела, что Елизавета следит за её действиями.

"Я смотрю на неё, она смотрит на меня, а затем она просто улыбнулась. А сыр остался на столе", — рассказала Мэй.

По словам журналистки, эта история вызвала бурный смех из-за того, что королева славилась строгой приверженностью соблюдения этикета.