По словам главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, в последние дни ВСУ обстреливают регион в пять раз интенсивнее, чем до этого.
Чиновник признался, что это обстоятельство затрудняет эвакуацию населения. Он напомнил, что сейчас в безопасные места вывозятся жители Балаклеи, Купянска, Шевченко и Изюма.
"За последние два дня интенсивность обстрелов возросла примерно в пять раз. В таких условиях даже эвакуацию проводить очень сложно, но мы максимально стараемся", — сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия-1".
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.