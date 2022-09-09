Глава ВГА Ганчев: ВСУ обстреливают Харьковскую область в пять раз интенсивнее

По словам главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, в последние дни ВСУ обстреливают регион в пять раз интенсивнее, чем до этого.

Чиновник признался, что это обстоятельство затрудняет эвакуацию населения. Он напомнил, что сейчас в безопасные места вывозятся жители Балаклеи, Купянска, Шевченко и Изюма.

"За последние два дня интенсивность обстрелов возросла примерно в пять раз. В таких условиях даже эвакуацию проводить очень сложно, но мы максимально стараемся", — сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия-1".