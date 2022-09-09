Международный антифашистский форум-2022 проходит в Москве

В Москве 9 сентября начал работу Международный антифашистский форум-2022, который приурочен к Международному дню памяти жертв фашизма.

На мероприятии выступил председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма Николай Махутов. Несмотря на то, что форум проводится с 1995 года, именно в 2022 году он приобрёл особое значение, отметил он.

"В этом году форум проходит в особых условиях. Сегодня в яростном противостоянии снова встретились две силы — нацизм и фашизм, возродившиеся в последние десятилетия, и Россия, которая защищает своё будущее, будущее своих детей, мир на Земле", — заявил Махутов.

Он напомнил, что фашистская Германия пыталась не только уничтожить Россию, но и истребить русских, как народ. В последнее десятилетие неонацистские и неофашистские настроения снова начали расцветать в Европе, и Россия является единственной силой, способной одержать победу над этим злом, подчеркнул председатель союза.