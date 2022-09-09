Шведские потребители страдают от высоких цен на электроэнергию.
Телеканал SVT сообщил, что в то время, пока экспорт электроэнергии из Швеции в Германию приносит миллиардные доходы, шведские потребители страдают от высоких цен на электроэнергию. Только в этом году компания Baltic Cable заработала 300 млн долларов.
Журналисты отмечают, что текущие цены на энергоносители сильно бьют по карманам домохозяйств и предприятий. И это происходит, несмотря на то, что Швеция стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе.
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