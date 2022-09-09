Власти Испании поддержали раздельный план экономии энергии в ЕС.
Третий вице-премьер и министр по вопросам экологического перехода Испании Тереса Рибера сообщила, что сокращение потребления электроэнергии — это необходимая мера для Евросоюза. Однако, по её мнению, каждая страна вправе избирать свой собственный путь и решать, как достичь сокращения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.