Власти Испании поддержали раздельный план экономии энергии в ЕС

Власти Испании поддержали раздельный план экономии энергии в ЕС.

Третий вице-премьер и министр по вопросам экологического перехода Испании Тереса Рибера сообщила, что сокращение потребления электроэнергии — это необходимая мера для Евросоюза. Однако, по её мнению, каждая страна вправе избирать свой собственный путь и решать, как достичь сокращения.