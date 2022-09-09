Шведская оппозиция призвала защитить людей от энергокризиса "задним числом" с августа.
Официальный представитель партии по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон заявила, что необходимо защищать домохозяйства Швеции от высоких издержек на электроэнергию. Она предлагает ввести ряд законов "задним числом". Шведская оппозиция также предлагает возобновить строительство атомных реакторов Ringhals 5 и 6.
"Всё это направлено на защиту людей и предпринимателей, которые в настоящее время очень беспокоятся о том, как вести свои финансы", — заявила Свантессон.
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