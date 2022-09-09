Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что дерусификация Киева обернётся тотальной денацификацией Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко объявил дерусификацию столицы Украины. Слуцкий уверен, что это приведёт к тотальной денацификации Украины и назад пути уже нет.
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