Слуцкий: дерусификация Киева обёрнется тотальной денацификацией Украины

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что дерусификация Киева обернётся тотальной денацификацией Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил дерусификацию столицы Украины. Слуцкий уверен, что это приведёт к тотальной денацификации Украины и назад пути уже нет.