МО Литвы: Украина на полгода обеспечена вооружением и техникой

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Украина на полгода обеспечена вооружением и техникой.

По мнению Анушаускаса, Киев обеспечен оружием на ближайшие полгода. Однако Вильнюс не собирается снижать темпы оказания военной помощи Украине. На этой неделе Литва отправила 105-мм гаубицы. По словам министра обороны Литвы, Вильнюс оказал военную помощь Украине в размере 180 млн евро.