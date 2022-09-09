Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Украина на полгода обеспечена вооружением и техникой.
По мнению Анушаускаса, Киев обеспечен оружием на ближайшие полгода. Однако Вильнюс не собирается снижать темпы оказания военной помощи Украине. На этой неделе Литва отправила 105-мм гаубицы. По словам министра обороны Литвы, Вильнюс оказал военную помощь Украине в размере 180 млн евро.
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