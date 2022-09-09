Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что число погибших при обстреле Петровского района выросло до трёх.
Кулензин заявил, что, по предварительным данным, при обстреле Петровского района погибли три человека. Ранее сообщалось, что при обстреле Петровского района Донецка в районе площади Победы среди погибших были мужчина и женщина.
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