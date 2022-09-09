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Rai Al Youm: Западу не удалось сломить Россию

Мир

Запад не сумел реализовать свой "адский план", который был нацелен на то, что причинить России максимальный ущерб, сообщил журналист Мишель Калагхасси в статье для издания Rai Al Youm.

"США, Европа и Украина… рассчитывали на провал ​​российской спецоперации, военно-политическое поражение Кремля и президента Путина, не говоря уже о сильном ударе по экономике России из-за жестких санкций и резолюций ООН", — отметил Калагхасси.

По его словам, Россия хорошо подготовилась к возможным санкциям и сорвала планы Запада, указав на его зависимость от российских энергоносителей.

Украинский конфликт показал настоящее лицо главных держав Евросоюза: Франция проявила себя, как высокомерная и бесполезная страна, а Германия продемонстрировала миру, что теряет свои позиции в ЕС, подчеркнул Калагхасси.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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