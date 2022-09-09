Запад не сумел реализовать свой "адский план", который был нацелен на то, что причинить России максимальный ущерб, сообщил журналист Мишель Калагхасси в статье для издания Rai Al Youm.
"США, Европа и Украина… рассчитывали на провал российской спецоперации, военно-политическое поражение Кремля и президента Путина, не говоря уже о сильном ударе по экономике России из-за жестких санкций и резолюций ООН", — отметил Калагхасси.
По его словам, Россия хорошо подготовилась к возможным санкциям и сорвала планы Запада, указав на его зависимость от российских энергоносителей.
Украинский конфликт показал настоящее лицо главных держав Евросоюза: Франция проявила себя, как высокомерная и бесполезная страна, а Германия продемонстрировала миру, что теряет свои позиции в ЕС, подчеркнул Калагхасси.
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