Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что проводится эвакуация граждан из Изюма и Купянска.
Ганчев в эфире телеканала "Соловьев Live" заявил, что эвакуация — это первая цель, которая стоит перед ВГА. Помимо Изюма и Купянска, эвакуироваться также предложили жителям Великого Бурлука. Глава ВГА добавил, что если будет проблемы с размещением людей, то они могут обратиться за помощью к Белгородской области.
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