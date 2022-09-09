Глава ВГА Харьковской области: проводится эвакуация граждан из Изюма и Купянска

Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что проводится эвакуация граждан из Изюма и Купянска.

Ганчев в эфире телеканала "Соловьев Live" заявил, что эвакуация — это первая цель, которая стоит перед ВГА. Помимо Изюма и Купянска, эвакуироваться также предложили жителям Великого Бурлука. Глава ВГА добавил, что если будет проблемы с размещением людей, то они могут обратиться за помощью к Белгородской области.