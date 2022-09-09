МК: Польша подозрительно сосредоточивает силы на границе с Белоруссией

Польша подозрительно сосредоточивает силы на границе с Белоруссией.

На фоне специальной военной операции (СВО) РФ Польша перебрасывает ближе к Украине военные резервы. Отношение Польши и Белоруссии можно назвать натянутыми, потому что Варшава продолжает агрессивные выпады в сторону Минска. В министерстве обороны Белоруссии заявили, что Польша "явно не обороняется".

Российский и белорусский эксперты рассказали "МК", что они думают о действиях Варшавы. Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что у РФ и Белоруссии совместная военная группировка. Поэтому, нападая на Белоруссию, Польша автоматически нападает на Россию.

"Дальше следуют совместные боевые действия РФ и ВС Республики Беларусь по отражению агрессии всеми имеющимися силами и средствами", — рассказал Коротченко.

Эксперт добавил, что армии Белоруссии и Польши достаточно боеспособные и хорошо подготовленные. Коротченко подчеркнул, что ВС РБ нельзя оценивать без потенциала ВС РФ. Польская армия сейчас находятся на этапе переформатирования. Власти хотят увеличить численность группировки своих ВС до полумиллиона человек.

Коротченко пришёл к выводу, что Польша не будет начинать военные действия, потому что на данном этапе это означает вступление в конфликт ВС РФ.

Белорусский политолог Алексей Дзермант уверен, что ВС РБ готовы идти в бой для защиты независимости и целостности страны. Однако справится ли белорусская армия с польской — это, по словам политолога, уже совсем другой вопрос.

"Соединения НАТО, которые стоят в Польше — достаточно серьёзная сила, и ответ в любом случае должен быть союзным, тем более что оборонительная доктрина это предусматривает", — сказал Дзермант.