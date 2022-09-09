Омбудсмен Морозова: власти ДНР передали Киеву тело умершего британского наёмника

Омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что власти ДНР передали Киеву тело умершего британского наёмника.

В сообщении Морозовой говорится, что тело британского наёмника Пола Ури было "на днях передано Украине". Омбудсмен рассказала, что Ури был взят в плен союзными силами, однако 10 июля скончался вследствие хронических заболеваний.