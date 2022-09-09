Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что альянс должен не допустить победы РФ на Украине.
По словам Столтенберга, страны альянса должны продолжать помогать Киеву, чтобы Москва не смогла одержать победу в украинском конфликте. Он заявил, что членам НАТО нужно активнее поставлять вооружение для ВСУ из своих запасов и производить новое оружие.
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