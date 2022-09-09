Генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что НАТО видит некоторые успехи ВСУ.
По словам Столтенберга, Вооружённые силы Украины (ВСУ) имеют "некоторый успех" под Херсоном и Харьковом. Он подчеркнул, что украинский конфликт быстро не завершиться. Также генсек призвал обеспечить ВСУ десятками тысяч комплектов зимней формы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.