Столтенберг заявил, что НАТО видит некоторые успехи ВС Украины

Генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что НАТО видит некоторые успехи ВСУ.

По словам Столтенберга, Вооружённые силы Украины (ВСУ) имеют "некоторый успех" под Херсоном и Харьковом. Он подчеркнул, что украинский конфликт быстро не завершиться. Также генсек призвал обеспечить ВСУ десятками тысяч комплектов зимней формы.