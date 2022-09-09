Леонков: хитрый план Польши о присоединении областей Украины провалился

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что Польша, ввязавшись в украинскую авантюру, надеясь решить свои геополитические вопросы, поняла, что попала в сложную ситуацию, а её хитрый план по присоединению некоторых областей Украины с треском провалился.

"Польша сейчас оказалась на определённом перепутье. Она ввязалась в украинскую авантюру, поставляет ей оружие и наёмников. Они думали получить американское оружие и "восточные кресы", но вряд ли они это увидят", — отметил он.

По словам эксперта, подобный расклад Варшавы не устроил Запад, и он отказался его поддерживать.

"Сейчас польские власти не предпринимают никаких решений, поскольку опасаются ухудшить и без того сложную ситуацию", — заключил он.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что одно решение Зеленского приведёт к войне между Польшей и РФ.